Днем 8 августа в Сумах прогремел взрыв. В тот момент в регионе была объявлена тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах?

Отметим, что воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 12:37. В Воздушных силах проинформировали об опасности для региона. В частности, там сообщили о движении российского дрона в направлении города Сумы.

Вражеский БПЛА с востока курсом на Сумы,

– сообщили в ПС.

Около половины 2 часов дня в Сумах был слышен звук взрыва.

По состоянию на 13:38 в регионе все еще звучит тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, ночью 8 августа враг в очередной раз атаковал ударными БПЛА Одесский район. К сожалению, пострадал человек.

Также есть повреждения здания канализационно-насосной станции. В пригороде, в результате падения обломков, произошло возгорание сухой травы, которое вскоре ликвидировали. Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло.