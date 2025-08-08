В Сумах прогримів вибух
Вдень 8 серпня в Сумах прогримів вибух. На той момент в регіоні була оголошена тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Нічна атака на Київщині: у Бучі пошкоджено будинки та дитсадок
Що відомо про вибух у Сумах?
Зазначимо, що повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 12:37. В Повітряних силах проінформували про небезпеку для регіону. Зокрема, там повідомили про рух російського дрона в напрямку міста Суми.
Ворожий БпЛА зі сходу курсом на Суми,
– повідомили в ПС.
Близько о пів на 2 годину дня в Сумах було чутно звук вибуху.
Станом на 13:38 в регіоні все ще лунає тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Дивіться також Агресор вночі запустив понад 100 "Шахедів" по Україні: скільки ворожих цілей знищено