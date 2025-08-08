Вдень 8 серпня в Сумах прогримів вибух. На той момент в регіоні була оголошена тривога.

Що відомо про вибух у Сумах?

Зазначимо, що повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 12:37. В Повітряних силах проінформували про небезпеку для регіону. Зокрема, там повідомили про рух російського дрона в напрямку міста Суми.

Ворожий БпЛА зі сходу курсом на Суми,

– повідомили в ПС.

Близько о пів на 2 годину дня в Сумах було чутно звук вибуху.

Станом на 13:38 в регіоні все ще лунає тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

