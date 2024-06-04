На Львовщине мужчина избил до смерти знакомого, а на утро забыл и обратился в полицию

Во Львовской области правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве собутыльника.

Об этом во вторник, 4 июня, сообщили в полиции Львовщины. Там рассказали о деталях ситуации и что грозит подозреваемому за содеянное.

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Что известно об инциденте в Трускавце

В понедельник, 3 июня, в полицию поступило сообщение от 42-летнего жителя Трускавца о том, что утром он обнаружил в своем доме тело мертвого мужчины. Впоследствии правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель.

Сообщается, что погибшему мужчине было 47 лет, на теле которого были обнаружены многочисленные травмы.

По данным полицейских, после проведенных мероприятий установили, что той ночью погибший находился в гостях у своего знакомого. Мужчины распивали алкоголь и между ними возник конфликт, во время которого хозяин нанес гостю многочисленных ударов руками и ногами в разные участки тела, вызвав травмы, от которых тот скончался.

Правоохранители сообщили, что после содеянного злоумышленник заснул, а утром, после того, как проснулся, обнаружил тело знакомого на полу и позвонил в полицию.

Известно, что работники полиции уже задержали 42-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства – часть 1 статья 115 УКУ. Согласно ей предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Известно, что досудебное расследование продолжается.

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