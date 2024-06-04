На Львівщині чоловік побив до смерті знайомого, а на ранок забув і звернувся в поліцію

У Львівській області правоохоронці затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві товариша по чарці.

Про це у вівторок, 4 червня, повідомили в поліції Львівщини. Там розповіли про деталі ситуації та що загрожує підозрюваному за скоєне.

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Що відомо про інцидент в Трускавці

В понеділок, 3 червня, до поліції надійшло повідомлення від 42-річного мешканця Трускавця про те, що зранку він виявив у своєму будинку тіло мертвого чоловіка. Згодом правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий житель.

Повідомляється, що загиблому чоловікові було 47 років, на тілі якого були виявлені чисельні травми.

За даними поліцейських, після проведених заходів встановили, що тієї ночі загиблий перебував в гостях у свого знайомого. Чоловіки розпивали алкоголь і між ними виник конфлікт, під час якого господар завдав гостю чисельних ударів руками та ногами у різні ділянки тіла, спричинивши травми, від яких той помер.

Правоохоронці повідомили, що після скоєного зловмисник заснув, а зранку, після того, як прокинувся, виявив тіло знайомого на підлозі та зателефонував у поліцію.

Відомо, що працівники поліції вже затримали 42-річного чоловіка і повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства – частина 1 стаття 115 ККУ. Відповідно до неї передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Відомо, що досудове розслідування наразі триває.

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