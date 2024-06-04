74-річний маніяк, який відбував довічне покарання, помер у лікарні від травм, завданих співкамерником. Поліція вже затримала 51-річного в'язня, який здійснив напад.

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Якою була реакція на його смерть

Піктон був одним з найвідоміших серійних вбивць Канади, його злочини набули міжнародного розголосу. У 2007 році його засудили за вбивство щонайменше шести жінок, хоча правоохоронці і сам Піктон вказували на значно більшу кількість жертв. Відповідно до закону, цього року Піктон міг просити про умовно-дострокове звільнення.

Синтія Кардінал, сестра однієї з жертв Піктона, Джорджини Папен, розповіла, що звістка про смерть злочинця принесла їй певне полегшення.

"Я не скажу, що це принесе зцілення для всіх сімей, але для більшості... Нарешті я можу рухатися далі і зцілитися, і залишити це позаду", – зазначила вона.

Що відомо про Роберта Піктона

Серійний вбивця Роберт Піктон, який працював на скотобійні у провінції Британська Колумбія, вбивав жінок у кінці 1990-х – на початку 2000-х років. Він обирав своїми жертвами секс-працівниць із бідних районів, запрошуючи їх на "вечірки" на свою свиноферму, де жорстоко вбивав і згодовував їхні тіла свиням.

Серед жертв Піктона були також представниці корінних народів, чиї родичі звинувачували поліцію в расизмі та "несерйозному ставленні" до справи.

Піктон був викритий і заарештований 22 лютого 2002 року після повідомлення інформатора про зберігання нелегальної зброї на фермі. При обшуку офіцери знайшли жіночий одяг, прикраси, інгалятор від астми та сліди крові, що належали зниклим жінкам. Свиноферма стала "найбільшим місцем злочину в історії Канади".

Пошук останків жертв тривав два роки. Фахівці дослідили тонни перегною, щоб знайти ДНК загиблих, яких виявилося щонайменше 33. Департамент охорони здоров'я навіть попередив сусідів Піктона про можливу присутність людських рештків у свинині, яку він продавав.

Спочатку Піктон був звинувачений у 26 вбивствах, хоча в тюрмі хвалився, що вбив 49 жінок. У 2010 році звинувачення у 20 вбивствах були зняті, тому він відбував покарання за шість злочинів. Піктон не визнав свою провину у суді.