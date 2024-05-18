Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Там не назвали імені затриманого, проте, ймовірно, йдеться про Крейга Ленга.

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Що загрожує американцю

Зазначається, що правоохоронні органи США розшукують його за підозрою у скоєнні низки злочинів у трьох штатах. Зокрема, у вбивстві двох людей у Флориді.

Так, Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня 2024 року. Прокурори готуються розпочати процедуру передачі його компетентним органам США.

Перед цим, у березні 2021 року Київський апеляційний суд залишив чинним рішення про екстрадицію цієї особи до США. Це рішення сторона захисту намагалася оскаржити в ЄСПЛ.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що 19 квітня 2021 року ЄСПЛ повідомило, що згідно з правилом 39 заявник не може бути екстрадований під час розгляду справи в суді. Уже 9 листопада 2023 року Європейський суд з прав людини ухвалив, що не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини в рішенні екстрадувати підозрюваного з України до США.

Відтак, 8 квітня 2024 року рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного.

В Україні затримано добровольця, якого розшукують в США за вбивство / Фото Офіс Генпрокурора

За даними Офісу генпрокурора, після оприлюднення рішення ЄСПЛ чоловік переховувався від українських органів правопорядку. Однак, вже 16 травня Нацполіція затримала підозрюваного в Шевченківському районі столиці.

Що відомо про підозрюваного

Відомо, що віг двічі проходив військову службу в Україні. Близько півтора місяця у 2016 році та менше 1 місяця у 2022 році.

З 16 березня до 29 квітня 2016 року він проходив службу з випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв'язку з чим був звільнений з військової служби.

За інформацією, яку надала сторона захисту, підозрюваний також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 року по 21 серпня 2022 року. Однак звільнився за власним бажанням.