Повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

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Чому суд повернув позов прокуратурі

В Офісі генерального прокурора повідомили виданню, що кошти за дві земельні ділянки у Протасовому Яру не були перераховані з бюджету столиці на депозитний рахунок Господарського суду Києва, тому суд ухвалив рішення повернути позов прокуратури.

Відповідь Офісу Генерального прокурора / Фото "Голка"

Мова йде про ділянки загальною площею 1,6 та 15 гектарів, які у 2004 році товариство "Протасів Яр" придбало у громади міста Києва.

Громадських слухань не було проведено, територія мала статус земель рекреаційного призначення та не могла бути передана під забудову, також не було враховано історичну та археологічну цінність території. І ці ділянки зеленої зони столиці опинилися у власності товариства "Протасів Яр". Тут сліди ведуть до групи компаній АЗС WOG, яку пов’язують зі Степаном Івахівим. Бенефіціари товариства "Протасів Яр" ті самі, що і в WOG. У 2024 році Київрада визнала помилку та ухвалила рішення з викладом порушень, які були допущені при передачі землі у власність,

– розповів юрист громадської організації "Захистимо Протасів Яр" Антон Дикань.

В Офісі генпрокурора повідомили, що 18 квітня подали до суду заяву, у якій вказали, що "позов прокурора пред’явлено 4 квітня 2025 року, тобто до набуття чинності частини 6 статті 164 Господарського процесуального кодексу України, яка не має зворотної дії у часі. Отже, ці обставини виключають можливість застосування частини 6 статті 164 Господарського процесуального кодексу при вирішенні питання про відкриття судом провадження за вказаним позовом". Наразі Офіс Генпрокурора вирішує, чи оскаржувати ухвалу Господарського суду Києва в апеляційній інстанції.

При цьому товариство "Протасів Яр" – не єдине, яке претендує на територію зеленої зони. Як повідомила киянка Юлії Бартле, 30 квітня у Господарському суді Києва заплановане слухання за позовом товариства "Холдингова компанія "ЕнкоГруп", яка судиться з міською владою. До цієї справи намагається як сторона вступити і прокуратура.

Допис Юлії Бартле / Скриншот

Є власність народу, державна, комунальна та приватна. З огляду на це первинно всі землі належить народу, і лише через її набуття суб'єктами державної, комунальної чи приватної форми власності – з'являються інші. Земля це ресурс що має чіткі межі, не відновлюється, та зникає. Система норм права – земельного, процесуального, адміністративного покликана захистити права народу України на власність. Щоразу, коли відбувається незаконне відчуження ділянок прокуратура є суб'єктом звернення до суду в інтересах народу України, а не до державної чи комунальної власності. Таким чином, зміни запровадження проєктом 12089 є неконституційними, оскільки вони прирівняли землі народу України до земель державної та комунальної власності,

– зазначає адвокатка, заступниця голови комітету аграрного, земельного та довкільного права НААУ Софія Шутяк.

Адвокатка додає, що добросовісність виникає не через те, що народні депутати прийняли закон, тому компенсація повинна відбуватися коштом винних осіб, а не з бюджетів різних рівнів.

Нагадаємо, що українці подали 163 петиції до Володимира Зеленського через петиції з проханням ветувати той чи інший законопроєкт, з яких лише 8 набрали необхідні 25 тисяч голосів для відповіді. Однак на деякі з них президент просто не надав відповіді.