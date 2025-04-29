Сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

Смотрите также 15 лет лишения свободы: Янукович получил второй приговор в украинском суде

Почему суд вернул иск прокуратуре

В Офисе генерального прокурора сообщили изданию, что средства за два земельных участка в Протасовом Яру не были перечислены из бюджета столицы на депозитный счет Хозяйственного суда Киева, поэтому суд принял решение вернуть иск прокуратуры.

Ответ Офиса Генерального прокурора на запрос Голки

Ответ Офиса Генерального прокурора / Фото "Игла"

Речь идет об участках общей площадью 1,6 и 15 гектаров, которые в 2004 году общество "Протасов Яр" приобрело у общины города Киева.

Общественных слушаний не было проведено, территория имела статус земель рекреационного назначения и не могла быть передана под застройку, также не было учтено историческую и археологическую ценность территории. И эти участки зеленой зоны столицы оказались в собственности общества "Протасов Яр". Здесь следы ведут к группе компаний АЗС WOG, которую связывают со Степаном Ивахивым. Бенефициары общества "Протасов Яр" те же, что и в WOG. В 2024 году Киевсовет признал ошибку и принял решение с изложением нарушений, которые были допущены при передаче земли в собственность,
– рассказал юрист общественной организации "Защитим Протасов Яр" Антон Дикань.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 18 апреля подали в суд заявление, в котором указали, что "иск прокурора предъявлен 4 апреля 2025 года, то есть до вступления в силу части 6 статьи 164 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которая не имеет обратного действия во времени. Итак, эти обстоятельства исключают возможность применения части 6 статьи 164 Хозяйственного процессуального кодекса при решении вопроса об открытии судом производства по указанному иску". Сейчас Офис Генпрокурора решает, или обжаловать решение Хозяйственного суда Киева в апелляционной инстанции.

При этом общество "Протасов Яр" – не единственное, которое претендует на территорию зеленой зоны. Как сообщила киевлянка Юлии Бартле, 30 апреля в Хозяйственном суде Киева запланировано слушание по иску общества "Холдинговая компания "ЕнкоГрупп", которая судится с городскими властями. В это дело пытается как сторона вступить и прокуратура.

Сообщение Юлии Бартле

Сообщение Юлии Бартле / Скриншот

Есть собственность народа, государственная, коммунальная и частная. Учитывая это первично все земли принадлежит народу, и только через ее приобретение субъектами государственной, коммунальной или частной формы собственности – появляются другие. Земля это ресурс имеющий четкие границы, не восстанавливается, и исчезает. Система норм права – земельного, процессуального, административного призвана защитить права народа Украины на собственность. Каждый раз, когда происходит незаконное отчуждение участков прокуратура является субъектом обращения в суд в интересах народа Украины, а не в государственной или коммунальной собственности. Таким образом, изменения введения проектом 12089 являются неконституционными, поскольку они приравняли земли народа Украины к землям государственной и коммунальной собственности,
– отмечает адвокат, заместитель председателя комитета аграрного, земельного и досудебного права НААУ София Шутяк.

Адвокат добавляет, что добросовестность возникает не из-за того, что народные депутаты приняли закон, поэтому компенсация должна происходить за счет виновных лиц, а не из бюджетов разных уровней.

Напомним, что украинцы подали 163 петиции к Владимиру Зеленскому через петиции с просьбой ветировать тот или иной законопроект, из которых только 8 набрали необходимые 25 тысяч голосов для ответа. Однако на некоторые из них президент просто не предоставил ответа.