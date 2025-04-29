Сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

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Почему суд вернул иск прокуратуре

В Офисе генерального прокурора сообщили изданию, что средства за два земельных участка в Протасовом Яру не были перечислены из бюджета столицы на депозитный счет Хозяйственного суда Киева, поэтому суд принял решение вернуть иск прокуратуры.

Ответ Офиса Генерального прокурора / Фото "Игла"

Речь идет об участках общей площадью 1,6 и 15 гектаров, которые в 2004 году общество "Протасов Яр" приобрело у общины города Киева.

Общественных слушаний не было проведено, территория имела статус земель рекреационного назначения и не могла быть передана под застройку, также не было учтено историческую и археологическую ценность территории. И эти участки зеленой зоны столицы оказались в собственности общества "Протасов Яр". Здесь следы ведут к группе компаний АЗС WOG, которую связывают со Степаном Ивахивым. Бенефициары общества "Протасов Яр" те же, что и в WOG. В 2024 году Киевсовет признал ошибку и принял решение с изложением нарушений, которые были допущены при передаче земли в собственность,

– рассказал юрист общественной организации "Защитим Протасов Яр" Антон Дикань.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 18 апреля подали в суд заявление, в котором указали, что "иск прокурора предъявлен 4 апреля 2025 года, то есть до вступления в силу части 6 статьи 164 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которая не имеет обратного действия во времени. Итак, эти обстоятельства исключают возможность применения части 6 статьи 164 Хозяйственного процессуального кодекса при решении вопроса об открытии судом производства по указанному иску". Сейчас Офис Генпрокурора решает, или обжаловать решение Хозяйственного суда Киева в апелляционной инстанции.

При этом общество "Протасов Яр" – не единственное, которое претендует на территорию зеленой зоны. Как сообщила киевлянка Юлии Бартле, 30 апреля в Хозяйственном суде Киева запланировано слушание по иску общества "Холдинговая компания "ЕнкоГрупп", которая судится с городскими властями. В это дело пытается как сторона вступить и прокуратура.

Сообщение Юлии Бартле / Скриншот

Есть собственность народа, государственная, коммунальная и частная. Учитывая это первично все земли принадлежит народу, и только через ее приобретение субъектами государственной, коммунальной или частной формы собственности – появляются другие. Земля это ресурс имеющий четкие границы, не восстанавливается, и исчезает. Система норм права – земельного, процессуального, административного призвана защитить права народа Украины на собственность. Каждый раз, когда происходит незаконное отчуждение участков прокуратура является субъектом обращения в суд в интересах народа Украины, а не в государственной или коммунальной собственности. Таким образом, изменения введения проектом 12089 являются неконституционными, поскольку они приравняли земли народа Украины к землям государственной и коммунальной собственности,

– отмечает адвокат, заместитель председателя комитета аграрного, земельного и досудебного права НААУ София Шутяк.

Адвокат добавляет, что добросовестность возникает не из-за того, что народные депутаты приняли закон, поэтому компенсация должна происходить за счет виновных лиц, а не из бюджетов разных уровней.

Напомним, что украинцы подали 163 петиции к Владимиру Зеленскому через петиции с просьбой ветировать тот или иной законопроект, из которых только 8 набрали необходимые 25 тысяч голосов для ответа. Однако на некоторые из них президент просто не предоставил ответа.