Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование общественной инициативы "Игла" и Центра развития инноваций.

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Как Зеленский реагирует на петиции и в чем проблема

Так, из 163 петиций к Владимиру Зеленскому только 8 набрали необходимые 25 тысяч голосов, которые обязывают президента дать ответ. Во время работы предыдущей каденции ни одна петиция не набрала необходимые голоса.

Отмечается, что Зеленский ответил на 4 из 7 петиций, которые набрали голоса. Председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив отмечает, что президент проигнорировал петиции о ветировании градостроительной "реформы" №5655 председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и закона "Об исчислении времени" спикера парламента Руслана Стефанчука.

Во времена войны, когда нет выборов, важно, чтобы западные партнеры видели, что у нас действуют инструменты цифровой демократии. Президент не может на одни петиции отвечать, а другие игнорировать, создавая теплую ванну для Шуляк или Стефанчука. Но должны отметить, что эти законы так и остались неподписанными. То есть граждане все равно добились результата и есть случаи, когда петиции срабатывают,

– указала Федорив.

А относительно петиции потомка рода Терещенко – Мишеля Терещенко, который требовал ветировать скандальный проект по обнуления претензий к дерибанщикам лесов и побережий, то президент ее, к сожалению, проигнорировал. Федорив отмечает, что в этом случае лоббизм нечестного бизнеса оказался в разы сильнее: это при том, что петиция с требованием подписать закон не набрала 25 тысяч голосов, несмотря на масштабную информационную компанию.

Исследование петиций, которые набрали 25 тысяч голосов / фото "Игла"

Екатерина Иванченко, директор Центра развития инноваций, который вводил инструмент петиций к президенту и общественный бюджет в Киеве, отмечает, что украинцы успешно пользуются таким инструментом как петиции. Они способны мобилизоваться и собрать необходимые 25 000 голосов, когда тема действительно резонансная, в течение суток.

Так было с петицией Александра Ябчанки о ветировании закона, который восстанавливал декларирование лишь частично. Так произошло и с петицией о ветировании градостроительной "реформы". Но эти две темы были на слуху. По закону сроки на вето ограничены и составляют 15 календарных дней. В соответствующих Положениях говорится, что надо 2 рабочих дня на обнародование петиций и 3 рабочих дня, чтобы петицию, которая набрала 25 000 голосов передали на рассмотрение. То есть сам процедурный момент может забрать до 10 календарных дней. И мы уже видим, что в некоторых случаях петиции о вето граждане подают заблаговременно – до того, как парламент проголосует,

– рассказала Иванченко.

Общественная инициатива "Игла" обратилась в Офис президента, чтобы там безотлагательно внесли изменения в Положения, которые влияют на сроки обнародования и рассмотрения петиций о вето. Центр развития инноваций готов помочь безотлагательно усовершенствовать инструмент петиций.