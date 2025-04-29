Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Де зараз тривога: інтерактивна мапа
На Запоріжжі працює ППО.
Нова група ударних БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.
Група "Шахедів" курсом на Харків з півночі та заходу.
КАБ на Харківщину.
КАБ на Сумщину.
Група ударних безпілотників із Бєлгородської області на південь Сумщини, північ Харківщини.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.