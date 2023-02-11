В Турции во время разбора руин спасателей завалило обломками здания: жуткое видео
Источник:Sabah.TV
В Турции продолжают ликвидировать последствия смертоносного землетрясения. Спасатели со всего мира прибыли в страну, чтобы помочь разбирать завалы.
Однако опасность грозит и им. Следовательно, в Хатае на спасателей обрушились руины дома.
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Момент обвала попал на видео
Поисково-спасательная команда стихийных бедствий ADAK проводила спасательные работы в развалинах дома. Вероятно, из-за нарушения техники безопасности на них обрушились остатки здания.
На спасателей обрушился дом: смотрите видео
Известно, что команда спасателей прибыла из западной части Турции. Они работали 5 дней, разбирая развалины этого дома.
К счастью, спасателя, оказавшегося под завалами, спасли его коллеги. Офицер службы спасения Батухан Тюген здоров и продолжает спасательные работы.
Землетрясение в Турции: последние новости
- По состоянию на утро 11 февраля количество жертв из-за землетрясений в Турции и Сирии уже превысило 23 тысячи.
- Официальные данные свидетельствуют о том, что погибли по меньшей мере 23 700 человек. Из них – 3500 в Сирии и 20200 в Турции. Впрочем, спасательно-поисковые работы продолжаются, так что, к сожалению, количество смертей еще может увеличиться.
- Спасателям удалось деблокировать украинку, а также ее 4-летнего сыночка. К счастью, жизни Елены и ее сына уже ничего не угрожает. По словам медиков, они находятся в удовлетворительном состоянии.
- Многие страны мира помогают ликвидировать последствия жутких землетрясений, всколыхнувших Турцию в феврале. Украинские спасатели тоже прибыли в Турцию и помогают разбирать завалы. Наши герои работают в провинции Хатай. Там развернули палаточный городок.