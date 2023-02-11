У Туреччині під час розбору руїн рятувальників завалило уламками будівлі: моторошне відео

У Туреччині продовжують ліквідовувати наслідки смертоносного землетрусу. Рятувальники зі всього світу прибули до країни, аби допомогти розбирати завали.

Однак небезпека загрожує і їм. Відтак, у Хатаї на рятувальників обвалилися руїни будинку.

Читайте також 30 на 200 метрів: у Туреччині внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина

Момент обвалу потрапив на відео

Пошуково-рятувальна команда стихійних лих ADAK проводила рятувальні роботи в руїнах будинку. Ймовірно, через порушення техніки безпеки на них обвалилися залишки будівлі.

На рятувальників обвалився будинок: дивіться відео

Відомо, що команда рятувальників прибула із західної частини Туреччини. Надзвичайники працювали 5 днів, розбираючи руїни цього будинку.

На щастя, рятувальника, який опинився під завалами, врятували його колеги. Офіцер служби порятунку Батухан Тюген здоровий і продовжує рятувальні роботи.

Землетрус у Туреччині: останні новини