По всей Украине раздавалась тревога: пуск "Орешника" не подтвердился

В Украине днем ​​12 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. Была угроза применения баллистики средней дальности с полигона "Капустин Яр".

Что известно о воздушной тревоге?

Воздушную тревогу в Украине объявили примерно в 12:25.

Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины,

– предупредили в Воздушных силах.

Тем временем мониторы сообщили о возможном пуске "Орешника".

Обратите внимание! "Орешник" можно зафиксировать только при приближении к цели. Максимальная дальность полета этой ракеты – около 5500 километров, минимальная – 700. Ее боевая часть состоит из 36 ударных элементов.

Позже в Воздушных силах тоже написали о вероятном запуске баллистики средней дальности.

К счастью, эта информация не подтвердилась. Вероятно, была имитация или тренировка.

В 12:47 Воздушные силы дали отбой по угрозе применения баллистического вооружения.

