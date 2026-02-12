По всей Украине раздавалась тревога: пуск "Орешника" не подтвердился
- 12 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
- Информация о запуске "Орешника" не подтвердилась, вероятно, это была имитация или тренировка.
В Украине днем 12 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. Была угроза применения баллистики средней дальности с полигона "Капустин Яр".
Что известно о воздушной тревоге?
Воздушную тревогу в Украине объявили примерно в 12:25.
Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины,
– предупредили в Воздушных силах.
Тем временем мониторы сообщили о возможном пуске "Орешника".
Обратите внимание! "Орешник" можно зафиксировать только при приближении к цели. Максимальная дальность полета этой ракеты – около 5500 километров, минимальная – 700. Ее боевая часть состоит из 36 ударных элементов.
Позже в Воздушных силах тоже написали о вероятном запуске баллистики средней дальности.
К счастью, эта информация не подтвердилась. Вероятно, была имитация или тренировка.
В 12:47 Воздушные силы дали отбой по угрозе применения баллистического вооружения.
Атаки "Орешника" на Украину
Россия в ночь на 9 января атаковала Львовскую область "Арешником". Тогда среди найденных пока деталей был блок стабилизации и наведения ("мозги" ракеты), запчасти с двигательной установки, фрагменты механизма ориентации, сопла с платформы блока разведения и тому подобное. Цель летела со скоростью 13 тысяч километров в час. Россия подтвердила атаку, объяснив ее местью за "атаку на резиденцию" Путина.
А первое применение этой баллистической ракеты средней дальности было по Днепру еще 21 ноября 2024 года. Тогда целью россиян якобы был оборонный завод "Южмаш", но ракета упала на соседние гаражи.