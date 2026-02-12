По всій Україні – тривога: ймовірно, був пуск балістики середньої дальності

В Україні вдень 12 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики середньої дальності з полігону "Капустин Яр".

Також у повітрі є МіГ. Що відомо наразі, передає 24 Канал.

Що відомо про повітряну тривогу?

Повітряну тривогу в Україні оголосили приблизно о 12:25.

Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України,

– попередили у Повітряних силах.

Тим часом монітори повідомили про можливий пуск "Орешника". При реальному пуску ціль фіксується уже при наближенні до місця удару.

Пізніше у Повітряних силах теж написали про ймовірний запуск балістики середньої дальності.