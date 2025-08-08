В Киеве и ряде регионов была тревога: россияне пускали баллистику
- Утром 8 августа в Украине объявлена тревога из-за угрозы ракетного удара из Курска и Брянска.
- Были пуски баллистики.
Утром 8 августа в ряде областей прозвучал сигнал тревоги. Согласно информации мониторинговых сообществ, угроза существовала из Курска и Брянска, были пуски.
24 Канал собрал детали.
Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"
Почему была тревога?
Она связана с опасностью ракетного удара.
Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления,
– написали в Воздушных силах в 9:00.
Мониторинговые сообщества уточнили, что есть угроза баллистики из Курска.
В 9:22 ВС проинформировали о скоростной цели на севере Черниговщины курсом на Чернигов. Мониторы предположили, что это баллистика из Брянска.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите на онлайн-карте тревог
Тревога достаточно быстро охватила большинство областей, кроме западных и части южных. Но на 9:34 почти по всем регионам дали отбой.
В телеграм-канале 24 Канала мы пишем о воздушных тревогах, российских ударах по Украине и последствиях обстрелов.
Если в вашем регионе тревога – будьте в укрытии!
Последствия ночной атаки россиян
В ночь на 8 августа были взрывы в разных регионах. ПВО сбила 82 дрона из 104, из них несколько реактивных.
В Одесской, Харьковской и Киевской областях есть пострадавшие. Сумщина также была под ударом.