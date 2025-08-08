Утром 8 августа в ряде областей прозвучал сигнал тревоги. Согласно информации мониторинговых сообществ, угроза существовала из Курска и Брянска, были пуски.

24 Канал собрал детали.

Почему была тревога?

Она связана с опасностью ракетного удара.

Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления,

– написали в Воздушных силах в 9:00.

Мониторинговые сообщества уточнили, что есть угроза баллистики из Курска.

В 9:22 ВС проинформировали о скоростной цели на севере Черниговщины курсом на Чернигов. Мониторы предположили, что это баллистика из Брянска.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите на онлайн-карте тревог

Тревога достаточно быстро охватила большинство областей, кроме западных и части южных. Но на 9:34 почти по всем регионам дали отбой.

Если в вашем регионе тревога – будьте в укрытии!

Последствия ночной атаки россиян

В ночь на 8 августа были взрывы в разных регионах. ПВО сбила 82 дрона из 104, из них несколько реактивных.

В Одесской, Харьковской и Киевской областях есть пострадавшие. Сумщина также была под ударом.