В Києві та низці регіонів була тривога: росіяни пускали балістику
- Вранці 8 серпня в Україні оголошено тривогу через загрозу ракетного удару з Курська та Брянська.
- Були пуски балістики.
Зранку 8 серпня в низці областей пролунав сигнал тривоги. Відповідно до інформації моніторингових спільнот, загроза існувала з Курська та Брянська, були пуски.
24 Канал зібрав деталі.
Чому була тривога?
Вона пов'язана з небезпекою ракетного удару.
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку,
– написали в Повітряних силах о 9:00.
Моніторингові спільноти уточнили, що є загроза балістики з Курська.
О 9:22 ПС поінформували про швидкісну ціль на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів. Монітори припустили, що це балістика з Брянська.
Де зараз тривога в Україні: дивіться на онлайн-карті тривог
Тривога досить швидко охопила більшість областей, окрім західних і частини південних. Та на 9:34 майже по всіх регіонах дали відбій.
Якщо у вашому регіоні тривога – будьте в укритті!
Наслідки нічної атаки росіян
У ніч на 8 серпня були вибухи в різних регіонах. ППО збила 82 дрони зі 104, із них декілька реактивних.
На Одещині, Харківщині та Київщині є постраждалі. Сумщина також була під ударом.