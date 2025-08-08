24 Канал зібрав деталі.

Чому була тривога?

Вона пов'язана з небезпекою ракетного удару.

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку,

– написали в Повітряних силах о 9:00.

Моніторингові спільноти уточнили, що є загроза балістики з Курська.

О 9:22 ПС поінформували про швидкісну ціль на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів. Монітори припустили, що це балістика з Брянська.

Тривога досить швидко охопила більшість областей, окрім західних і частини південних. Та на 9:34 майже по всіх регіонах дали відбій.

Якщо у вашому регіоні тривога – будьте в укритті!

Наслідки нічної атаки росіян

У ніч на 8 серпня були вибухи в різних регіонах. ППО збила 82 дрони зі 104, із них декілька реактивних.

На Одещині, Харківщині та Київщині є постраждалі. Сумщина також була під ударом.