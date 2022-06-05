В Украине снова фиксируют рост преступности: в МВД объяснили, с чем это связано

За время военного положения в Украине раскрыли более 4 тысяч преступлений. В настоящее время увеличивается количество правонарушений по определенным направлениям.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что количество умышленных убийств выросло на 10%

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"Мы также видим рост уровня угонов автомобилей, а также преступлений связанных с незаконным использованием оружия", – рассказал Енин.

Зарегистрировали 10 тысяч преступлений

По словам заместителя, когда люди возвращаются в свои дома, то видят, что здесь были преступники. Он отметил, что в отдельных случаях трудно установить, совершили ли это кафиры, когда владельцев не было дома.

Мы фиксируем все заявления и направляем наши усилия на раскрытие этих преступлений. Мы раскрыли уже не менее 4 тысяч из 10 тысяч зарегистрированных в период военного положения,

– сказал Енин.

Преступная схема в Закарпатье

Правоохранители продолжают задерживать людей, пытающихся переправить мужчин призывного возраста за границу. В Нацполиции 4 июня рассказали, что поймали организаторов , которые вывозили уклоняемых железной дорогой.

Злоумышленники придумывали для мужчин инвалидность. "Услуга" для одного человека стоила от 7 тысяч долларов. Сообщниками дельцов стали работники Управления специальных расследований во Львовской области. Они получали аванс – 5 тысяч гривен.

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"Шутники" из Одессы

Почти на всей территории Украины ночью 3 июня объявили воздушную тревогу, поскольку россияне из акватории Черного моря выпустили несколько крылатых ракет. Во время ракетной опасности в Одессе несколько местных жителей решили запустить салюты . Правоохранителям удалось задержать людей, которые это сделали.

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Пьяный водитель

В Киевской области правоохранители остановили автомобиль с пьяным водителем. Они не смогли установить количество спиртного в крови мужчины, поскольку алкотестер зашкаливал и не смог показать результатов.

Правонарушителю 35 лет. Его отстранили от вождения и составили на него административный протокол.