Об этом сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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"На сегодняшний день есть четкая цифра 15 649 военных преступлений. Эти дела двигаются. И есть 7 356 тех, которые к ним причастны. Мы видим, что цифры на самом деле зашкаливают. То есть в сумме более 20 тысяч дел", – сказала Венедиктова.

Судьи должны быть готовы к большому количеству дел

По словам генпрокурорки, с первых дней войны для судей проводятся координационные совещания. Она обсудила это с председателем Верховного суда, потому что есть большой запрос по военным преступлениям и по военным преступлениям. Суды должны быть готовы рассматривать большое количество дел и тщательно подготовлены к этому.

"Раньше в нашем государстве даже студенты не очень изучали явление военных преступлений. Этот раздел учебника проходил очень быстро", - сказала Венедиктова.

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Часть дел будут рассматриваться за границей

Генпрокурор объяснила, что очень трудно доказать военные преступления, когда заходит дикая орда. Оккупантов идентифицируют как солдат, но нужно как преступников, когда они убивали, насиловали и пытали, поэтому нужно все доказывать с высокими стандартами.

Сейчас есть 3 приговора и еще 2 дела в судах. Речь идет об убийстве гражданского на Сумщине и есть еще 2 градонаводчика, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру на Харьковщине.

Поэтому мы в этом процессе двигаемся. Судам, конечно, будет тяжело, но надо помнить, что у нас есть еще международное правосудие, и оно может забрать часть дел. Это как раз та крупная рыба, к которой, возможно, будет трудно дотянуться национальным судам,

– отметила Венедиктова.

Она добавила, что очень важно сбалансировать систему и работать с судами, готовыми к рассмотрению дел. Она подчеркнула – работает и человеческий фактор, когда к примеру, у судей из прифронтовых областей родные могут быть с тех территорий, где совершали преступления.

"Это нас тормозило по делам 2014 - 2015 годов. Мы работаем таким образом, чтобы все устроить законным способом. Нельзя просто так решить, какой суд этим будет заниматься", - сказала генпрокурор.

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