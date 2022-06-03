Что известно о русском снайпере, который убивал гражданских

Генпрокурор сообщила, что военного преступника зовут Олег Ильин. Он снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России. Она входит в состав так называемых русских "миротворческих" войск.

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Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили, что в феврале во время оккупации села Победа в Киевской области этот российский "миротворец" убил 53-летнего местного мирного жителя. Безоружный гражданин просто возвращался домой,

– написала Ирина Венедиктова.

Кафиры не давали похоронить убитого мужчину

По ее словам, с мужем несколько дней не было связи, но со временем его тело с простреленной головой нашел друг в парке недалеко от позиций, где дежурили кафиры. Российские захватчики еще 9 дней не давали родственникам унести тело убитого мужчины. Только спустя некоторое время они разрешили похоронить, но сами указали место в том же парке.

Она добавила, что прокуратура собрала достаточно доказательств, чтобы этот российский военный преступник получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Если вы узнаете подозреваемого и знаете о его причастности к другим преступлениям – сообщайте на наш единственный доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31 -87, 050-107-66-75", - подчеркнула генпрокурор.

Какие приговоры уже объявили российским военным

23 мая украинский суд приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению за гражданское убийство. Солдат был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны.

31 мая суд приговорил двух пленных российских военнослужащих к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Их признали виновными в обстреле гражданских объектов в Харьковской области в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля.

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