Що відомо про російського снайпера, який вбивав цивільних

Генпрокурорка повідомила, що військового злочинця звуть Олег Ільїн. Він снайпер 15 окремої мотострілецької "Олександрійської" бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії. Вона належить до складу так званих російських "миротворчих" військ.

Читайте також: За 100 днів російські окупанти вбили в Україні 261 дитину: зросла кількість поранених

Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині цей російський "миротворець" вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому,

– написала Ірина Венедіктова.

Окупанти не давали поховати вбитого чоловіка

За її словами, з чоловіком кілька днів не було зв’язку, але з часом його тіло з простреленою головою знайшов друг у парку неподалік позицій, де чергували окупанти. Російські загарбники ще 9 днів не давали родичам забрати тіло вбитого чоловіка. Тільки через деякий час вони дозволили поховати, але самі вказали місце в тому ж парку.

Вона додала, що прокуратура зібрала достатньо доказів, щоб цей російський військовий злочинець отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

"Якщо ви впізнаєте підозрюваного та знаєте про його причетність до інших злочинів – повідомляйте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", – наголосила генпрокурорка.

Які вироки вже оголосили російським військовим

23 травня український суд засудив російського військового Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство цивільного. Солдата визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни.

31 травня суд виніс вирок двом полоненим російським військовослужбовцям до 11 років 6 місяців позбавлення волі. Їх визнали винними в обстрілі цивільних об’єктів у Харківській області у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Дивіться відео про те, як Росія намагається захопити Одесу