Кількість поранених дітей зросла до 463. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 3 травня.

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Зросла кількість поранених дітей

Понад 724 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 3 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 261. Зросла кількість поранених – 463,

– мовиться в повідомленні.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення ще 3 дітей у Маріуполі Донецької області.

Дані не є остаточними, адже визначити кількість жертв та поранених у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, вкрай важко.

У яких областях дітей постраждало найбільше

Донецька – 187;

Київська та місто Київ – 132;

Харківська – 112;

Чернігівська – 68;

Луганська та Херсонська – 52;

Миколаївська – 47;

Запорізька – 29;

Сумська – 17;

Житомирська – 15.

Унаслідок безперервних бомбардувань та обстрілів російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. Серед них – 182 зруйновані повністю.

Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб, натиснувши на посилання, та за номерами телефонів: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.

Останні новини про постраждалих дітей в Україні

31 травня внаслідок обстрілів окупантами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.

Також стало відомо про загибель ще 17 дітей внаслідок обстрілів ворогом Маріуполя Донецької області. Там само російські окупанти поранили ще 14 неповнолітніх.

29 травня російські окупанти обстріляли з артилерії село Миролюбівка Херсонської області. Внаслідок цього загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей – 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка – зазнали поранення.

26 травня ворог обстріляв Лисичанськ Луганської області. Не обійшлося без постраждалих серед дітей. Росіяни поранили 16-річного підлітка.

25 травня внаслідок обстрілу села Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.

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