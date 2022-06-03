Число раненых детей возросло до 463. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 3 мая.

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Возросло количество раненых детей

Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 3 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Возросло количество раненых – 463,

– говорится в сообщении.

Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении еще 3 детей в Мариуполе Донецкой области.

Данные не окончательные, ведь определить количество жертв и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, крайне тяжело.

В каких областях детей пострадало больше всего

Донецкая – 187;

Киевская и город Киев – 132;

Харьковская – 112;

Черниговская – 68;

Луганская и Херсонская – 52;

Николаевская – 47;

Запорожская – 29;

Сумская – 17;

Житомирская – 15.

В результате непрерывных бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 938 учебных заведений. Среди них – 182 разрушены полностью.

Обратите внимание! Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб, нажав на ссылку и по номерам телефонов: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.

Последние новости о пострадавших детях в Украине

31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.

Также стало известно о гибели еще 17 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области. Там же российские оккупанты ранили еще 14 несовершеннолетних.

29 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей – 7-месячный младенец и 5-летняя девочка – получили ранения.

26 мая враг обстрелял Лисичанск Луганской области. Не обошлось без пострадавших. Россияне ранили 16-летнего подростка.

25 мая в результате обстрела села Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.

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