Число раненых детей возросло до 463. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 3 мая.
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Возросло количество раненых детей
Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 3 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Возросло количество раненых – 463,
– говорится в сообщении.
Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении еще 3 детей в Мариуполе Донецкой области.
Данные не окончательные, ведь определить количество жертв и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, крайне тяжело.
В каких областях детей пострадало больше всего
- Донецкая – 187;
- Киевская и город Киев – 132;
- Харьковская – 112;
- Черниговская – 68;
- Луганская и Херсонская – 52;
- Николаевская – 47;
- Запорожская – 29;
- Сумская – 17;
- Житомирская – 15.
В результате непрерывных бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 938 учебных заведений. Среди них – 182 разрушены полностью.
Последние новости о пострадавших детях в Украине
- 31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.
- Также стало известно о гибели еще 17 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области. Там же российские оккупанты ранили еще 14 несовершеннолетних.
- 29 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей – 7-месячный младенец и 5-летняя девочка – получили ранения.
- 26 мая враг обстрелял Лисичанск Луганской области. Не обошлось без пострадавших. Россияне ранили 16-летнего подростка.
- 25 мая в результате обстрела села Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.
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