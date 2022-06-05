В Україні знову фіксують зростання злочинності: у МВС пояснили, з чим це пов'язано

За час воєнного стану в Україні розкрили більше ніж 4 тисяч злочинів. Наразі збільшується кількість правопорушень за певними напрямами.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Він зазначив, що кількість умисних вбивств зросла на 10%

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"Ми так само бачимо зростання рівня викрадень автомобілів, а також злочинів пов'язаних із незаконним використанням зброї", – розповів Єнін.

Зареєстрували 10 тисяч злочинів

За словами заступника, коли люди повертаються до своїх домівок, то бачать, що тут були злочинці. Він зазначив, що в окремих випадках важко встановити, чи це скоїли окупанти, коли власників не було вдома.

Ми фіксуємо всі заяви та спрямовуємо наші зусилля на розкриття цих злочинів. Ми розкрили вже щонайменше 4 тисяч з 10 тисяч зареєстрованих у період воєнного стану,

– сказав Єнін.

Злочинна схема на Закарпатті

Правоохоронці продовжують затримувати людей, які намагаються переправити чоловіків призовного віку за кордон. У Нацполіції 4 червня розповіли, що спіймали організаторів, які вивозили ухилянтів залізницею.

Зловмисники вигадували для чоловіків інвалідність. "Послуга" для однієї особи коштувала від 7 тисяч доларів. Спільниками ділків стали працівники Управління спеціальних розслідувань у Львівській області. Вони отримували аванс – 5 тисяч гривень.

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"Жартівники" з Одеси

Майже по всій території України вночі 3 червня оголосили повітряну тривогу, оскільки росіяни з акваторії Чорного моря випустили кілька крилатих ракет. Під час ракетної небезпеки в Одесі кілька місцевих мешканців вирішили запустити салюти. Правоохоронцям вдалося затримати людей, які це вчинили.

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П'яний водій

На Київщині правоохоронці зупинили автомобіль з п'яним водієм. Вони не змогли встановити кількість спиртного в крові чоловіка, оскільки алкотестер зашкалював в не зміг показати результатів.

Правопорушнику 35 років. Його відсторонили від керування автомобілем та склали на нього адміністративний протокол.