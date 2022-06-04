На Закарпатті затримали організаторів трансферу

Інцидент трапився на Закарпатті. Там поліція затримала зловмисників, які налагодили злочинну схему вивезення ухилянтів за кордон залізничним шляхом.

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Організатори трансферу вивозили чоловіків за "інвалідністю". Її вартість для такого трансферу становила від 7 000 доларів США з однієї особи.

Учора, 3 червня, поліцейські провели затримання фігурантів. Організатора затримали в Мукачеві під час одержання 7 100 доларів США, а його спільників за сприяння співробітників УСР у Львівській області – у Львові. Раніше вони отримали аванс – 5 000 гривень,

– повідомили у Національній поліції.

Так, під час проведення слідчих дій вилучили копії документів – паспорти, свідоцтва про народження та COVID-сертифікати. Всі документи були оформлені на осіб, яких зловмисники, ймовірно, мали намір незаконно перевозити через пункти пропуску до країн Європи.

Понад 7000 доларів за "інвалідність" / Фото з телеграму Нацполіції України



На Закарпатті затримали організаторів трансферу / Фото з телеграму Нацполіції України



Поліція затримала зловмисників на Закарпатті / Фото з телеграму Нацполіції України

Нагадаємо, на час дії воєнного стану з України не можна виїжджати чоловікам призовного віку – від 18 до 60 років. Раніше у Верховній Раді говорили, що можливі обговорення задля послаблення цієї норми.

Ухилянти продовжують спроби втечі: курйозні випадки

19-річний юнак спробував сховатись між валізами у мікроавтобусі, аби незаконно потрапити на територію Словаччини. Під час огляду мікроавтобуса на українській реєстрації, співробітники ДПСУ помітили, що у багажнику хтось є. Юнак прикрився валізами і заліз під сидіння, щоб його не помітили.

Раніше на Закарпатті розвідка СБУ спільно з прикордонниками викрили ще одну групу осіб, яка незаконного переправляла ухилянтів від призову через державний кордон. Для цього порушники використовували тепловізор. Вони перевозили чоловіків через річку надувним човном. За такі послуги брали по 5 – 6 тисяч євро.

А на Одещині 26-річний чоловік переодягнувся жінкою, щоб перетнути кордон та потрапити до Молдови. Маніпуляція не пройшла. Схожий випадок був і у Чернівецькій області – там чоловік одягнув жіноче вбрання, перуку та навіть зробив макіяж. Він намагався перетнути кордон із дитиною, а охоронцям рубежу ухилянт пред'явив паспорт дружини.

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