Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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За його словами, поки депутати не розглядають включення таких ініціатив до порядку денного.

Ми переконані, що всі питання, пов'язані з теперішнім мобілізаційним режимом, а він поширюється на чоловіків 18 – 60 років, не просто так передбачені. Це та кількість чоловічів, яка може відстоювати незалежність України,

– сказав він.

Стефанчук вважає, що жодні законодавчі ініціативи не змінять людину. Адже і зараз ті, хто хотіли втекти з України, вигадували методи. Зокрема, хтось одягався в жіноче вбрання, хтось перевозив себе в якихось ящиках.

"А є люди, які, маючи посвідку на проживання в інших країнах, вважали, що мають віддати свій борг Батьківщині, і поверталися з-за кордону. Кожна людина повинна усвідомити, що вона має виконати свій обов'язок перед Україною", – наголосив глава ВР.

Він каже, що депутати можуть на законодавчому рівні вводити якісь нові механізми та підходи, але все залежить від відчуття внутрішнього обов'язку кожної людини.

Зміни у виїзді чоловіків за кордон розглядають

Проте зміни дійсно розглядають, але дотримуватимуться балансу, щоб не було зловживань.

Наприклад, розглядалося питання про те, щоби випускати студентів. А дехто каже: в нас зараз різко збільшиться кількість людей, які будуть вступати до закладів вищої освіти. З одного боку, це добре, якщо вони йдуть вчитися. А з іншого, реальна причина може бути зовсім іншою – виїзд з країни,

– каже Стефанчук.

До слова, впродовж російсько-української війни прикордонники викривають чимало осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Є й ті, які нелегально переправляють військовозобов'язаних. Днями такого "патріота" викрили на Закарпатті. Він ліпив наліпки "капелан" і "гумдопомога", щоб перевезти чоловіків.

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