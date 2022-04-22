Зазначимо, що Суркіса затримали 22 квітня на державному кордоні. Він намагався вивезти із собою 13 годинників вартістю 35 тисяч євро без внесення їх до декларації.

До теми Григорія Суркіса затримали на кордоні, коли він вивозив 13 годинників, – ЗМІ

У пресслужбі Суркіса кажуть, що він лікується в Польщі

Журналісти зв’язалися з пресслужбою нардепа і там повідомили, що у перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України для “запланованого лікування".

Там додають, що під час перетину кордону нардеп мав лише один задекларований годинник.

Після висловлених зауважень з боку представників митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі,

– заявили у пресслужбі.

Прикордонники випустили Суркіса за кордон

Прикордонники підтвердили у фейсбуці інформацію про інцидент із затриманням на кордоні з Польщею та 13 годинників, хоч там не назвали імені Григорія Суркіса.

За даними митників, 22 квітня при перетині кордону з Польщею "громадянин України скористався червоним коридором та у своїй декларації зазначив, що переміщує з України 13 годинників вартістю 35 тисяч євро". На митниці йому відмовили у вивезенні зазначених речей.

Після складання картки відмови у прийнятті митної декларації, громадянин повернувся на територію України і через деякий час заїхав повторно на пункт пропуску, обравши при цьому зелений коридор... Він виїхав з України,

– написали у ДПСУ.

До слова, Суркіс раніше вже виїжджав за кордон. Це було 15 березня. Журналістам УП підтвердили, що Суркіси залишили межі України на початку повномасштабної війни Росії. Згодом стало відомо, що брати Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках. Перетинали кордон через пункт "Вилок" у Закарпатській області.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. Григорію Суркісу 72 роки.

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