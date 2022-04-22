Як повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".
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Годинники не були зазначені у декларації. Наразі митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.
Суркіс раніше вже виїжджав за кордон
- 15 березня джерела УП у бізнес-колах підтвердили, що Суркіси залишили межі України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Згодом стало відомо, що брати Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. Перетинали кордон через пункт "Вилок" у Закарпатській області.
- Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйона доларів.
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