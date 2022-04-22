Отметим, что Суркис задержан 22 апреля на государственной границе, он пытался с собой вывезти 13 часов стоимостью 35 тысяч евро без внесения их в декларацию.

К теме Григория Суркиса задержали на границе, когда он вывозил 13 часов, – СМИ

В пресс-службе Суркиса говорят, что он лечится в Польше

Журналисты связались с пресс-службой нардепа и там сообщили, что в перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины для "запланированного лечения".

Там добавляют, что во время пересечения границы нардеп имел только одни задекларированные часы.

После высказанных замечаний со стороны представителей таможенной службы Григорий Суркис передал часы своим помощникам, которые остались в Украине. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу,

– заявили в пресс-службе.

Пограничники выпустили Суркиса за границу

Пограничники подтвердили в фейсбуке информацию об инциденте с задержанием на границе с Польшей и 13 часов, хотя там не назвали имя Григория Суркиса.

По данным таможенников, 22 апреля при пересечении границы с Польшей "гражданин Украины воспользовался "красным коридором" и в своей декларации отметил, что перемещает из Украины 13 часов стоимостью 35 тысяч евро". На таможне ему отказали в вывозе указанных вещей.

После составления карты отказа в принятии таможенной декларации, гражданин вернулся на территорию Украины и через некоторое время заехал повторно на пункт пропуска, выбрав при этом "зеленый коридор"... Он уехал из Украины,

– написали в ГПСУ.

К слову, Суркис раньше уже уезжал за границу. Это было 15 марта, журналистам УП подтвердили, что Суркисы покинули пределы Украины в начале войны России. Впоследствии стало известно, что братья Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях. Пересекали границу через пункт "Вилок" в Закарпатской области.

Обратите внимание! Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Григорию Суркису 72 года.

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