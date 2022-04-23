Так, такого "патріота" викрили на Закарпатті. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
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Чоловік із Маріуполя перевозив призовників за кордон
Ним виявився 32-річний чоловік, який переїхав на Закарпаття з Маріуполя.
Організатор використовував автомобілі з національною символікою та написами "гуманітарна допомога", "капелан" та національною символікою.
17 квітня 5 його підопічних затримав наряд відділу "Яблунівка". Вони незаконно прямували з України в Румунію, щоб уникнути призову під час мобілізації,
– йдеться у повідомленні.
У ході обшуків правоохоронці виявили і вилучили речі та докази протиправної діяльності переправника.
Чоловік з Маріуполя перевозив призовників за кордон / Фото з телеграму ДПСУ
Один із автомобілів, на якому правопорушник переправляв ухилянтів / Фото із телеграму ДПСУ
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