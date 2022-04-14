Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що ці чоловіки однозначно нестимуть відповідальність.

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Чоловіків вели стежками

За її словами, для всіх відповідальність однакова – це штраф, оскільки вони нелегально перетнули адміністративний кордон. Водночас зараз ще дискутують над тим, чи варто її робити кримінальною.

"Це правда, що в перші тижні війни чоловіки виїжджали за гроші. Траплялось, що їх вели якимись стежками, пішохідними маршрутами. Є навіть випадки смертей, коли вони десь губилися, замерзали й так далі", – повідомила Кравчук.

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