Причина для відкриття цих проваджень – підроблення документів задля уникнення мобілізації у Збройні сили України. Фігуранти цих справ також мали на меті виїхати за кордон. Крім того, до поля зору правоохоронців потрапили ті, хто мав відношення до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

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На Львівщині чоловіки платили значні суми за фальшиві документи

Фахівці уже завершили досудові розслідування у 41 справі. Обвинувальні акти вони передали до суду. Зокрема, у Яворівському районному відділу поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за наступними статями Кримінального кодексу:

пособництво у підробленні офіційного документа,

за використання свідомо підробленого документа.

Згідно з даними правоохоронців 32-річний житель Тернопільщини передав власні дані для підроблення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Йдеться про відомості щодо непридатності до військової служби та зняття з військового обліку. Ця інформація дає право чоловікам покидати територію України під час воєнного стану, а також звільняє від мобілізації на службу до ЗСУ. Ця "послуга" коштувала 12 тисяч гривень.

З фальшивими документами 20 березня чоловік спробував виїхати за кордон, проте прикордонники виявили ознаки підроблення.Вони передали відповідну інформацію правоохоронцям. Справу уже направили до суду. Максимально підозрюваний може потрапити за ґрати на строк до двох років.

Також правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва у підробленні офіційного документа та використання знаючи наперед підробленого документа.

Відомо, що 20-річний житель столиці зробив для 31-річного чоловіка з Харкова фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про визнання непридатним до військової служби та з виключенням з військового обліку за станом здоров’я. За це він отримав 2 тисячі доларів. Під час спроби покинути країни прикордонники знову виявили ознаки фальсифікації документів та звернулися до правоохоронців.

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