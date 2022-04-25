Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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По его словам, пока депутаты не рассматривают включение таких инициатив в повестку дня.

Мы убеждены, что все вопросы, связанные с нынешним мобилизационным режимом, а он распространяется на мужчин 18 – 60 лет, не просто так предусмотрены. Это то количество мужчин, которое может отстаивать независимость Украины,

– сказал он.

Стефанчук считает, что никакие законодательные инициативы не изменят человека. Ведь и сейчас те, кто хотел бежать из Украины, придумывали методы. В частности, кто-то одевался в женскую одежду, кто-то перевозил себя в каких-то ящиках.

"А есть люди, которые, имея вид на жительство в других странах, считали, что должны отдать свой долг Родине, и возвращались из-за границы. Каждый человек должен осознать, что он должен исполнить свой долг перед Украиной", – подчеркнул глава ВР.

Он говорит, что депутаты могут на законодательном уровне вводить какие-то новые механизмы и подходы, но все зависит от чувства внутреннего долга каждого человека.

Изменения в выезде мужчин за границу рассматривают

Однако изменения действительно рассматривают, но будут соблюдать баланс, чтобы не было злоупотреблений.

Например, рассматривался вопрос о том, чтобы выпускать студентов. А некоторые говорят: у нас сейчас резко увеличится количество людей, которые будут поступать в учреждения высшего образования. С одной стороны, это хорошо, если они идут учиться. А с другой, реальная причина может быть совсем другой – выезд из страны.

– говорит Стефанчук.

К слову, в течение российско-украинской войны пограничники разоблачают немало лиц, пытающихся незаконно пересечь границу. Есть и те, кто нелегально переправляет военнообязанных. На днях такого "патриота" разоблачили на Закарпатье. Он лепил наклейки "капеллан" и "гумпомощь", чтобы перевезти мужчин.

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