В Закарпатье задержали организаторов трансфера

Инцидент произошел в Закарпатье. Там полиция задержала злоумышленников, наладивших преступную схему вывоза уклоняющихся за границу по железнодорожному пути.

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Организаторы трансфера вывозили мужчин по "инвалидности". Ее стоимость для такого трансфера составляла от 7 000 долларов США с одного человека.

Вчера, 3 июня, полицейские произвели задержание фигурантов. Организатор задержан в Мукачево при получении 7 100 долларов США, а его сообщников при содействии сотрудников УСС во Львовской области – во Львове. Ранее они получили аванс – 5000 гривен,

– сообщили в Национальной полиции.

Так, при проведении следственных действий изъяли копии документов – паспорта, свидетельства рождения и COVID-сертификаты. Все документы были оформлены на лиц, которых злоумышленники, вероятно, намеревались незаконно перевозить через пункты пропуска в страны Европы.

Более 7000 долларов за "инвалидность" / Фото с телеграммы Нацполиции Украины



На Закарпатье задержали организаторов трансфера / Фото с телеграммы Нацполиции Украины



Полиция задержала злоумышленников в Закарпатье / Фото с телеграмму Нацполиции Украины

Напомним , на время действия военного положения из Украины нельзя выезжать мужчинам призывного возраста. 18 до 60 лет. Ранее в Верховной Раде говорили, что возможны обсуждения для ослабления этой нормы.

Уклоняющие продолжают попытки побега: курьезные случаи

19-летний парень попытался скрыться между чемоданами в микроавтобусе, чтобы незаконно попасть на территорию Словакии. Во время осмотра микроавтобуса на украинской регистрации сотрудники ГНСУ заметили, что в багажнике кто-то есть. Юноша прикрылся чемоданами и залез под сиденье, чтобы его не заметили.

Ранее на Закарпатье разведка СБУ совместно с пограничниками разоблачила еще одну группу лиц , которая незаконно переправляла уклонян от призыва через государственную границу. Для этого нарушители использовали тепловизор. Они перевозили мужчин через реку надувной лодкой. За такие услуги брали по 5 – 6 тысяч евро.

А в Одесской области 26-летний мужчина переоделся женщиной, чтобы пересечь границу и попасть в Молдову. Манипуляция не прошла. Похожий случай был и в Черновицкой области – там мужчина надел женские наряды , парик и даже сделал макияж. Он пытался пересечь границу с ребенком, а охранникам рубежа уклоняющий предъявил паспорт жены.

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