Об этом 15 апреля сообщили в Госпогранслужбе. Отметили, что мужчина был в женской одежде и планировал попасть в Молдову.

К теме "Рожиница" с усами и "агу, маленький": видео самых оригинальных попыток покинуть Украину

"С собой также имел временное удостоверение военнообязанного. За попытку незаконного пересечения границы на мужчину оформили документы админпроизводства и проинформировали территориальный центр комплектования", – сообщили пограничники.

Мужчина незаконно хотел пересечь границу / Фото Госпогранслужбы

Задержание уклоняющегося: смотрите видео

Похожий случай

В Черновицкой области, на пункте пропуска "Порубное", мужчина надел женский наряд, парик и даже сделал макияж. Он был с ребенком и пытался пересечь границу. Пограничникам уклоняющий показал паспорт жены.