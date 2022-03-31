Было бы смешно, если бы не было так грустно

За 36 дней войны пограничники задержали многих уклонистов. Теперь они создали забавное видео, в котором собрали 7 самых курьезных попыток сбежать из Украины.

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"Их бин больной"

В пункт пропуска "Орловка" Одесской области приехал автомобиль скорой помощи. В салоне находился мужчина, утверждавший, что он болен. Выяснилось, что для того, чтобы сбежать из Украины, он вызвал скорую из Болгарии в Киев. Однако обмануть пограничников уклонисту так и не удалось.

"Многодетные папы"

На Закарпатье отец и сын делали из себя вид многодетных пап. Они пытались попасть в Словакию с 5 фальшивыми свидетельствами о рождении детей.

"Вот и приехали"

Чтобы попасть в Румынию, мужчина спрятался под сиденьем легковушки и укрылся покрывалом. На слова пограничников: "Как вы туда залезли? Может вам помочь?" Тот ответил: "Не спрашивайте, ребята".

"Покойся с миром, любимая"

В пункте пропуска "Малый Березный" на Закарпатье мужчина предоставил свидетельство о "смерти жены". Он убеждал, что сам воспитывает 2 сыновей. Однако выяснилось, что жена уклониста жива.

"Украинский тутси"

В пункте "Порубное" Черновицкой области внимание пограничников привлекла женщина с ребенком. Во время осмотра женщина оказалась тщательно замаскированным мужчиной. Выяснилось, что киевлянин пытался попасть в Румынию по паспорту жены. Он был в женской одежде, гриме и парике.

"Роженица с усами"

В Винницкой области житель Луганской области предоставил пограничникам военный билет с отметкой, что он комиссован из-за "тяжелых родов".

"Агу, маленький"

На границе с Молдовой пограничники обнаружили бейби-бокс со взрослым мужчиной. Жителя Николаевской области, замаскировав памперсами и ползунками, перевозила жена.

Смотрите видео с подборкой курьезов на границе:

Пограничники призвали мужчин не пытаться нарушить закон. Сейчас каждый должен присоединиться к завоеванию победы. Необязательно делать это с оружием в руках. Вы можете помочь своей стране в тылу, ведь к счастью, у нас есть много мужчин, которые добровольно идут в военкоматы.