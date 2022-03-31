Було би смішно, якби не було так сумно
За 36 днів війни прикордонники затримали багатьох ухилянтів. Тепер вони створили кумедне відео, у якому зібрали 7 найкурйозніших спроб втекти з України.
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"Іх бін больной"
До пункту пропуску "Орлівка" Одеської області приїхав автомобіль швидкої допомоги. В салоні перебував чоловік, який стверджував, що він хворий. З'ясувалося, що для того, аби втекти з України він викликав швидку з Болгарії до Києва. Проте обманути прикордонників ухилянту так і не вдалося.
"Багатодітні татусі"
На Закарпатті батько та син вдавали з себе багатодітних татусів. Вони намагалися потрапити до Словаччини з 5 фальшивими свідоцтвами про народження дітей.
"От і приїхали"
Щоб потрапити до Румунії, чоловік сховався під сидінням легковика та вкрився покривалом. На слова прикордонників: "Як ви туди залізли? Може вам допомогти?" Той відповів: "Не питайте, хлопці".
"Спочивай з миром, кохана"
У пункті пропуску "Малий Березний" на Закарпатті чоловік надав свідоцтво про "смерть дружини". Він переконував, що сам виховує 2 синів. Однак з'ясувалося, що жінка ухилянта жива.
"Український тутсі"
У пункті "Порубне" Чернівецька область увагу прикордонників привернула жінка з дитиною. Під час огляду жінка виявилася ретельно замаскованим чоловіком. З'ясувалося, що киянин намагався потрапити до Румунії за паспортом дружини. Він був у жіночому одязі, гримі та перуці.
"Породілля з вусами"
На Вінниччині мешканець Луганщини надав прикордонникам військовий квиток з відміткою, що він комісований через "важкі пологи".
"Агу, маленький"
На кордоні з Молдовою прикордонники виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком. Жителя Миколаївщини, замаскувавши памперсами та повзунками, перевозила дружина.
Дивіться відео з підбіркою курйозів на кордоні:
Прикордонники закликали чоловіків не намагатися порушити закон. Зараз кожен має долучитися до виборювання перемоги. Не обов'язково робити це зі зброєю у руках. Ви можете допомагати своїй країні в тилу, адже, на щастя, у нас є багато чоловіків, які добровільно йдуть у військкомати.