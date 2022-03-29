Указ про нагородження президент підписав 28 березня. Прикордонників відзначили державними нагородами.

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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю нагородити військових,

– мовиться у повідомленні.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородили:

полковника Чорного Олександра Володимировича.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня:

молодшого сержанта Альошіна Ярослава Павловича (посмертно);

штаб-сержанта Жужукова Віктора Миколайовича;

штаб-сержанта Кравця Андрія Анатолійовича (посмертно);

старшого сержанта Кряковцева Ігоря Леонідовича;

старшого сержанта Кряковцева Миколу Леонідовича;

майстер-сержанта Мажару Василя Васильовича;

майстер-сержанта Рубіса Юрія Михайловича;

штаб-сержанта Тунду Сергія Миколайовича;

старшого лейтенанта Чічіна Вячеслава Володимировича.

Медаллю "За військову службу Україні":

капітана Бацуру Олександра Васильовича;

молодшого сержанта Бокового Дмитра Петровича;

капітана Жигаліна В'ячеслава Володимировича;

старшого лейтенанта Окопного Андрія Володимировича;

сержанта Польового Ігоря Олександровича;

капітана Сівера Адлана Геланієвича;

капітана Уманця Богдана Петровича;

майора Цекота Євгена Валерійовича;

штаб-сержанта Ципящука Віктора Миколайовича.

Медаллю "Захиснику Вітчизни":

старшого сержанта Антонова Костянтина Володимировича;

сержанта Вакуленка Віктора Андрійовича;

солдата Вознюка Олександра Йосиповича;

підполковника Костюка Володимира Миколайовича;

майора Лакея Сергія Володимировича;

штаб-сержанта Літвінова Констянтина Миколайовича;

штаб-сержанта Логвиненка Олексія Володимировича;

старшого сержанта Максименка Віктора Анатолійовича;

капітана Ніколаєва Сергія Миколайовича;

старшого сержанта Новікова Владислава Володимировича;

майстер-сержанта Ратушняка Руслана Борисовича;

сержанта Трохименка Миколу Михайловича;

штаб-сержанта Трухановича Романа Ігоровича;

підполковника Шевчука Ігоря Валерійовича.

Медаллю "За врятоване життя":

штаб-сержанта Водолада В'ячеслава Миколайовича.

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