Указ про нагородження президент підписав 28 березня. Прикордонників відзначили державними нагородами.

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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю нагородити військових,
– мовиться у повідомленні.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородили:

  • полковника Чорного Олександра Володимировича.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня:

  • молодшого сержанта Альошіна Ярослава Павловича (посмертно);
  • штаб-сержанта Жужукова Віктора Миколайовича;
  • штаб-сержанта Кравця Андрія Анатолійовича (посмертно);
  • старшого сержанта Кряковцева Ігоря Леонідовича;
  • старшого сержанта Кряковцева Миколу Леонідовича;
  • майстер-сержанта Мажару Василя Васильовича;
  • майстер-сержанта Рубіса Юрія Михайловича;
  • штаб-сержанта Тунду Сергія Миколайовича;
  • старшого лейтенанта Чічіна Вячеслава Володимировича.

Медаллю "За військову службу Україні":

  • капітана Бацуру Олександра Васильовича;
  • молодшого сержанта Бокового Дмитра Петровича;
  • капітана Жигаліна В'ячеслава Володимировича;
  • старшого лейтенанта Окопного Андрія Володимировича;
  • сержанта Польового Ігоря Олександровича;
  • капітана Сівера Адлана Геланієвича;
  • капітана Уманця Богдана Петровича;
  • майора Цекота Євгена Валерійовича;
  • штаб-сержанта Ципящука Віктора Миколайовича.

Медаллю "Захиснику Вітчизни":

  • старшого сержанта Антонова Костянтина Володимировича;
  • сержанта Вакуленка Віктора Андрійовича;
  • солдата Вознюка Олександра Йосиповича;
  • підполковника Костюка Володимира Миколайовича;
  • майора Лакея Сергія Володимировича;
  • штаб-сержанта Літвінова Констянтина Миколайовича;
  • штаб-сержанта Логвиненка Олексія Володимировича;
  • старшого сержанта Максименка Віктора Анатолійовича;
  • капітана Ніколаєва Сергія Миколайовича;
  • старшого сержанта Новікова Владислава Володимировича;
  • майстер-сержанта Ратушняка Руслана Борисовича;
  • сержанта Трохименка Миколу Михайловича;
  • штаб-сержанта Трухановича Романа Ігоровича;
  • підполковника Шевчука Ігоря Валерійовича.

Медаллю "За врятоване життя":

  • штаб-сержанта Водолада В'ячеслава Миколайовича.

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