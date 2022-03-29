Указ о награждении президент подписал 28 марта. Пограничников отметили государственными наградами.

Интересно Более трех четвертей – мужчины: пограничники сообщили, сколько украинцев приехали из-за границы

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю наградить военных,

– говорится в сообщении.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:

полковника Черного Александра Владимировича.

Орденом "За мужество" ІІІ степени:

младшего сержанта Алешина Ярослава Павловича (посмертно);

штаб-сержанта Жужукова Виктора Николаевича;

штаб-сержанта Кравца Андрея Анатольевича (посмертно);

старшего сержанта Кряковцева Игоря Леонидовича;

старшего сержанта Кряковцева Николая Леонидовича;

мастер-сержанта Мажару Василия Васильевича;

мастер-сержанта Рубиса Юрия Михайловича;

штаб-сержанта Тунду Сергея Николаевича;

старшего лейтенанта Чичина Вячеслава Владимировича.

Медалью "За военную службу Украины":

капитана Бацуру Александра Васильевича;

младшего сержанта Бокового Дмитрия Петровича;

капитана Жигалина Вячеслава Владимировича;

старшего лейтенанта Окопного Андрея Владимировича;

сержанта Полевого Игоря Александровича;

капитана Сивера Адлана Геланиевича;

капитана Уманца Богдана Петровича;

майора Цекота Евгения Валерьевича;

штаб-сержанта Цыпящука Виктора Николаевича.

Медалью "Защитнику Отечества":

старшего сержанта Антонова Константина Владимировича;

сержанта Вакуленко Виктора Андреевича;

солдата Вознюка Александра Иосифовича;

подполковника Костюка Владимира Николаевича;

майора Лакея Сергея Владимировича;

штаб-сержанта Литвинова Константина Николаевича;

штаб-сержанта Логвиненко Алексея Владимировича;

старшего сержанта Максименко Виктора Анатольевича;

капитана Николаева Сергея Николаевича;

старшего сержанта Новикова Владислава Владимировича;

мастер-сержанта Ратушняка Руслана Борисовича;

сержанта Трохименко Николая Михайловича;

штаб-сержанта Трухановича Романа Игоревича;

подполковника Шевчука Игоря Валерьевича.

Медалью "За спасенную жизнь":

штаб-сержанта Водолада Вячеслава Николаевича.