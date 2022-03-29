Вместо этого выехало из Украины 3,2 миллиона граждан. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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В целом с 24 февраля на въезд проследовали более 510 тысяч граждан Украины, большую часть из них, примерно 75 – 80%, составляют мужчины,

– сказал Демченко.

Кстати, актуальную информацию об очередях на границах можно посмотреть на официальной странице ГНСУ.