Вместо этого выехало из Украины 3,2 миллиона граждан. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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В целом с 24 февраля на въезд проследовали более 510 тысяч граждан Украины, большую часть из них, примерно 75 – 80%, составляют мужчины,
– сказал Демченко.
Кстати, актуальную информацию об очередях на границах можно посмотреть на официальной странице ГНСУ.
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