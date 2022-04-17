Следователи установили, что с помощью надувной лодки злоумышленники системно переправляли через реку за границу мужчин призывного возраста.

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Для этого дельцы с помощью тепловизора отслеживали передвижение пограничников. Стоимость такой услуги фигуранты оценили в 5 – 6 тысяч евро с одного "уклониста".

В рамках уголовного производства правоохранители задержали организатора схемы и двух его пособников.

СБУ и пограничники поймали уклонистов: смотрите видео

К слову, в Одесской области пограничники, полицейские и территориальная оборона задержали 26-летнего мужчину в женской одежде, который хотел пересечь границу. Он планировал попасть в Молдову. Интересно, что с собой также имел временное удостоверение военнообязанного.

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