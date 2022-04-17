С начала войны Украина закрыла границы с Беларусью и Россией. Так что пересечь границу украинцы могут на Западе или Юге – со странами ЕС и Молдовой.

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Впервые с начала войны на пунктах пропуска больше людей прибыло в Украину, чем уехали из нашего государства. Так, за сутки 16 апреля в Украину прибыли более 38 тысяч человек, 35 тысяч из них – украинцы. А выехало из Украины за это время более 32 тысяч человек. Около 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные последовали в другие страны-члены ЕС или Молдову.

По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев, по состоянию на 14 апреля (50-й день войны), более 4,6 миллиона человек были вынуждены бежать из Украины из-за нападения России. Кроме того, еще 7,1 миллиона были перемещены внутри страны. В общей сложности 11,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома – это более четверти населения Украины.