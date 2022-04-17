З початку війни, Україна закрила кордони з Білоруссю та Росією. Тож перетнути кордон українці можуть на Заході або Півдні – з країнами ЄС та Молдовою.

Варте уваги Шевченко зустрівся з мером Мілана заради допомоги українським біженцям

Вперше з початку війни на пунктах пропуску більше людей прибуло до України, аніж поїхали з нашої держави. Так, за добу 16 квітня до України прибули понад 38 тисячі осіб, 35 тисяч з них – українці. Натомість з України за цей час вибули понад 32 тисячі осіб. Близько 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн-членів ЄС та Молдови.

За даними Управління Верховного комісара у справах біженців, станом на 14 квітня (50-й день війни), понад 4,6 мільйона людей були змушені втекти з України через напад Росії. Крім того, ще 7,1 мільйона було переміщено всередині країни. Загалом 11,7 мільйона людей були змушені покинути свої домівки – це більше чверті населення України.