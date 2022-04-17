Слідчі встановили, що за допомогою надувного човна, зловмисники системно переправляли через річку за кордон чоловіків призовного вік.

До теми Вперше з початку війни за добу більше українців повернулося в Україну, аніж виїхало закордон

Для цього ділки за допомогою тепловізора відстежували пересування прикордонників. Вартість такої послуги фігуранти оцінили у 5 – 6 тисяч євро з одного "ухилянта".

У межах кримінального провадження правоохоронці затримали організатора схеми та двох його посібників.

СБУ та прикордонники зловили ухилянтів: дивіться відео



До слова, в Одеській області прикордонники, поліцейські та територіальна оборона затримали 26-річного чоловіка в жіночому одязі, який хотів перетнути кордон. Він планував потрапити до Молдови. Цікаво, що з собою також мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Цікаве відео – чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни, можуть карати