В Украину вернули тела 1000 военнослужащих
В четверг, 18 сентября, снова состоялись репатриационные мероприятия. В рамках этого в Украину удалось вернуть 1 тысячу тел украинских военнослужащих.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Что известно о возвращении тел в Украину?
Украине вернули тела, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим. Отмечают, что в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.
Также сообщают, что такие меры удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Объединенного центра при СБ Украины.
Также это произошло благодаря ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.
Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава,
– говорится в сообщении.
Согласно обнародованной информации, уже в ближайшие сроки следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут установлены личности погибших, тела которых передали украинской стороне.
Предыдущие подобные обмены
- В предыдущий раз подобный обмен состоялся 19 августа. Среди репатриированных было 5 украинских военных, которые были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных". Их должны были обменять согласно договоренностям в Стамбуле.
- Напомним, что в Украину возвращали тела еще 1000 погибших в июле по результатам проведенных репатриационных мероприятий.
- Также репатриационные мероприятия состоялись 16 июня, тогда Украине удалось вернуть 1 245 тел тогда это было одним из этапов договоренностей, которых удалось достичь делегациям России и Украины в Стамбуле.