Я знала ее, она росла в любви, – Зеленская показала видео с погибшей в Виннице девочкой Лизой

Елена Зеленская показала кадры с погибшей в Виннице девочкой Лизой. Первая леди вспомнила, что она знала этого ребенка.

Первая леди снималась с ней в видео до рождественских праздников. Там счастливая маленькая Лиза раскрашивала новогодние игрушки.

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Зеленская показала кадры с погибшей девочкой Лизой

Сегодня (говорится о 14 июля – 24 канал) с ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я осознала, что я знаю эту девочку. Знала… Маленькая Лиза погибла сегодня от российской ракеты,

– написала Зеленская.

Добавила, что не будет писать слова, которые хочет сказать тем, кто ее убил. Вместо этого рассказала о Лизе. Первая леди познакомилась с этой девочкой во время записи видео на рождественские праздники.

"Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви. Маленькая дебоширка тогда успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера…", – вспомнила Елена Зеленская.

Первая леди опубликовала записанное видео и попросила посмотреть на живую девочку.

Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими,

– сказала Зеленская.

Гибель маленькой девочки Лизы: что известно

Россия 14 июля запустила по Виннице ракеты. Известно, что по центру города выпустили 3 ракеты "Калибр". Ударили по месту, где всегда людно. В результате удара погибли 23 человека, из них 3 – дети.

Маленькая Лиза вместе с мамой в то время шла на развивающие занятия. Буквально перед трагедией женщина опубликовала сторез с ребенком. На кадрах видно, как маленькая Лиза шла возле мамы и толкала свою коляску.

Из-за удара российских захватчиков ребенок скончался на месте. Ее матери оторвало ногу. Женщина находится в реанимации.

Люди начали приносить игрушки к месту гибели маленькой Лизы и опубликовали фото с места трагедии со словами: "Прости нам, крошка, что не уберегли".

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