В Запорожье и Днепре раздались взрывы во время воздушной атаки

Ударные дроны врага залетели в Запорожскую область ночью 30 октября. Они угрожали и городу Запорожье. А потом добавились удары баллистики.

Об этом информировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Также местные СМИ писали о взрывах в Днепре. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Продолжается новый террор "Шахедами": опасность добралась до Киева и продвигается на Запад

Что известно о воздушной атаке на Запорожье и Днепр 30 октября?

Воздушная тревога во многих областях Украины продолжалась с севера и раньше из-за массированной атаки ударных БПЛА. О взрывах в Запорожье и области в результате налета дронов врага стало известно из сообщений ОВА около 3 утра. Ее глава Иван Федоров писал о работе ПВО, а также о взрывах в Запорожской области.

Ближе к 4 утра с южного направления российская армия запустила баллистические их было немало, Воздушные силы несколько раз информировали о новых и новых скоростных целях на Запорожье, также мониторы писали о ракете на Днепр. О взрывах в Днепре написали местные сообщества в телеграме.

Серия взрывов также прозвучала в Запорожье. Запорожская ОВА написала, что город под огнем врага, и уже известно, что в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Где еще были удары врага и какие есть угрозы?