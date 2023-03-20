В Запорожье пьяный мужчина отобрал оружие у военного и открыл огонь: есть погибший

В Запорожской области гражданский мужчина завладел оружием военного и устроил стрельбу. К сожалению, погиб один военный и пострадали еще трое, среди которых также военный и двое гражданских.

Инцидент произошел в городе Гуляйполе 17 марта. Гражданский мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно завладел оружием и стал хаотично стрелять.

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Мужчина устроил стрельбу возле магазина

Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на военнослужащего Нацгвардии возле магазина. Он ударил его по голове и отнял оружие. Выхватив автомат, злоумышленник принялся хаотично стрелять.

В результате его действий погиб один военнослужащий, еще три человека – получили ранения. Среди пострадавших еще один военный и два гражданских человека.

54-летнего мужчину, устроившего стрельбу, задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчину будут судить по двум статьям – "Покушение на убийство" и "Похищение огнестрельного оружия".

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

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