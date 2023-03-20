На Запоріжжі п'яний чоловік відібрав зброю у військового й відкрив вогонь: є загиблий
Джерело:Суспільне
У Запорізькій області цивільний чоловік заволодів зброєю військового й влаштував стрілянину. На жаль, загинув один військовий та постраждали ще троє, серед яких також військовослужбовець та двоє цивільних.
Інцидент стався у місті Гуляйполе 17 березня. Цивільний п'яний чоловік незаконно заволодів зброєю та почав хаотично стріляти.
Дивіться також ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять
Чоловік влаштував стрілянину біля магазину
Як з'ясувалося, п'яний чоловік напав на військовослужбовця Нацгвардії біля магазину. Він вдарив його по голові й відібрав зброю. Вихопивши автомат, зловмисник почав хаотично стріляти.
Внаслідок його дій загинув один військовослужбовець, ще троє людей – отримали поранення. Серед постраждалих один військовий та двоє цивільних людей.
54-річного чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловіка судитимуть за двома статтями – "Замах на вбивство" та "Викрадення вогнепальної зброї".
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою строком на 60 діб.
Останні правопорушення
- На Одещині чоловік влаштував стрілянину на власному весіллі. 20-річний наречений шість разів вистрілив у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг.
- У Кривому Розі відкрили вогонь у дворі багатоквартирного будинку. Повідомляється, що компанія чоловіків щось не поділила із водієм іншої машини. Озброєні молоді люди відкрили стрілянину із помпової зброї та травматичного пістолета.
- У Чернігові відкрили стрілянину у кафе. Нетверезий чоловік почав провокувати інших відвідувачів на конфлікти та кидався на людей з ножем.