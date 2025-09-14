Днем 14 сентября в Запорожье объявили воздушную тревогу. Через несколько минут там прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Фёдорова.

Какая причина взрывов в Запорожской области?

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​в 10:33. Местные мониторинговые паблики писали о движении вражеского БпЛА вблизи города.

Около 10:34 в самом Запорожье прогремели взрывы. По данным Ивана Федорова, там работают Силы обороны.

Работает наше ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

О последствиях атаки подробностей пока нет. В случае объявления опасности следует как можно скорее пройти в укрытие.

