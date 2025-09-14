В Запорожье прогремели взрывы: в городе работает ПВО
- В Запорожье объявили воздушную тревогу и прогремели взрывы, работала ПВО.
- Причиной тревоги стало движение вражеского БпЛА вблизи города, подробности последствий атаки пока отсутствуют.
Днем 14 сентября в Запорожье объявили воздушную тревогу. Через несколько минут там прогремели взрывы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Фёдорова.
Смотрите также Взрывы прогремели в Запорожье: враг атакует авиабомбами
Какая причина взрывов в Запорожской области?
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 10:33. Местные мониторинговые паблики писали о движении вражеского БпЛА вблизи города.
Около 10:34 в самом Запорожье прогремели взрывы. По данным Ивана Федорова, там работают Силы обороны.
Работает наше ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
О последствиях атаки подробностей пока нет. В случае объявления опасности следует как можно скорее пройти в укрытие.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Последние взрывы в Украине: каковы последствия?
Ночью 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Они не связаны с русскими атаками. СМИ сообщили, что в районе села Калиновка во время перевозки по железной дороге детонировали боеприпасы. Три женщины пострадали в результате инцидента.
Российская армия ночью атаковала Украину, запустив 59 беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23". ПВО Украины сбило 52 дрона в разных регионах страны. Баллистическая ракета и шесть ударных дронов попали в три локации.
Днем 13 сентября российские дроны атаковали Украину. В Киевской области работала ПВО, а вечером были зафиксированы взрывы в Харькове.